Cueillette et cuisine de plantes sauvages 6 Route du Moulin Neuf Chevannes, 16 septembre 2023, Chevannes.

Chevannes,Loiret

Au coté d’une experte de la cueillette sauvage, venez découvrir les plantes comestibles qui nous entourent, avant de les déguster et de les transformer..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 15:30:00. 65 EUR.

6 Route du Moulin Neuf

Chevannes 45210 Loiret Centre-Val de Loire



With an expert in wild gathering, come and discover the edible plants that surround us, before tasting them and transforming them.

Con un experto en recolección silvestre, venga a descubrir las plantas comestibles que nos rodean, antes de degustarlas y procesarlas.

Entdecken Sie an der Seite einer Expertin für Wildsammlung die essbaren Pflanzen, die uns umgeben, bevor Sie sie probieren und verarbeiten.

Mise à jour le 2023-07-11 par ADRT45