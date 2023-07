Atelier Vannerie Sauvage à la ferme pédagogique Les clés de la ferme 6 route du moulin neuf Chevannes, 15 octobre 2023, Chevannes.

Atelier Vannerie Sauvage à la ferme pédagogique Les clés de la ferme Dimanche 15 octobre, 10h00 6 route du moulin neuf Voir https://lesclesdelaferme.com/event/atelier-vannerie-sauvage/

Le matin, une première balade vous permettra d’apprendre à reconnaître et à cueillir les végétaux utilisés en vannerie sauvage. Vous découvrirez une large palette de plantes et arbrisseaux qui se tressent et ferez l’expérience de leurs particularités, souplesse, couleur, résistance…

L’après-midi, vous réaliserez votre premier objet en vannerie: une mangeoire ou un nichoir. Le but est d’acquérir les techniques de tressage pour être en mesure de les répliquer soi même plus tard.

Cet atelier sera donné par Frédéric de l’Association Sauvage Par Nature

6 route du moulin neuf Chevannes Chevannes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

Les clés de la ferme