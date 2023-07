Balade contée à la ferme pédagogique Les clés de la ferme 6 route du moulin neuf Chevannes Catégorie d’Évènement: Chevannes Balade contée à la ferme pédagogique Les clés de la ferme 6 route du moulin neuf Chevannes, 24 septembre 2023, Chevannes. Balade contée à la ferme pédagogique Les clés de la ferme Dimanche 24 septembre, 14h00 6 route du moulin neuf Voir https://lesclesdelaferme.com/event/stage-de-permaculture-3/#tpp-buy-tickets Saviez-vous que le pissenlit est l’enfant du soleil et de la lune, que le plantain a été fabriqué par des fées couturières ? Que l’oseille est née de la sueur du diable ? Les plantes sauvages qui poussent partout sous nos pieds cachent de drôles d’histoires. Prenons le temps de les rencontrer le temps d’une balade. Tout public. 6 route du moulin neuf Chevannes Chevannes [{« type »: « link », « value »: « https://lesclesdelaferme.com/event/stage-de-permaculture-3/#tpp-buy-tickets »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lesclesdelaferme.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T14:00:00+02:00 – 2023-09-24T15:00:00+02:00

2023-09-24T14:00:00+02:00 – 2023-09-24T15:00:00+02:00 FMACEN045V50ALAK Les clés de la ferme Détails Catégorie d’Évènement: Chevannes Autres Lieu 6 route du moulin neuf Adresse Chevannes Ville Chevannes Lieu Ville 6 route du moulin neuf Chevannes

6 route du moulin neuf Chevannes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chevannes/