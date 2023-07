Cet évènement est passé Stage aromatique 6 route du moulin neuf Chevannes Catégorie d’Évènement: Chevannes Stage aromatique 6 route du moulin neuf Chevannes, 8 juillet 2023, Chevannes. Stage aromatique Samedi 8 juillet, 09h30 6 route du moulin neuf Les Clés de la Ferme vous proposent un atelier aromatique en découvrant les parfums aromatiques au cours d’une cueillette dans le jardin d’aromates. Préparez un apéritif plein de saveurs et apprenez comment réaliser une alcoolature. Sur inscription obligatoire. Tarif : 65 €. Picnic tiré du sac non compris. 6 route du moulin neuf Chevannes Chevannes [{« type »: « email », « value »: « contact@lesclesdelaferme.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

