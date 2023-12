Trio “Les Quilles” – dîner-concert 6 route du Hohwald Andlau Catégories d’Évènement: Andlau

Début : 2024-01-21 19:00:00

fin : 2024-01-21 21:00:00 Le trio « Les Quilles » vous proposera un programme éclectique dans lequel se rencontreront Mozart, Piazzolla, Poulenc, ou encore Fauré….

Le trio « Les Quilles » composé de Alain Acabo, clarinettiste, Françoise Coppey, altiste et Vérène Rimlinger, pianiste, vous proposeront un programme éclectique dans lequel se rencontreront Mozart, Piazzolla, Poulenc, ou encore Fauré… Dîner-concert à la carte, participation libre aux frais artistiques. Infos et réservations sur www.spes-andlau.com EUR.

6 route du Hohwald

Andlau 67140

