De Bach à Keith Jarreth – Récital 6 route du Hohwald Andlau, 13 janvier 2024, Andlau.

Andlau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 19:30:00

fin : 2024-01-13 21:30:00

Récital de la pianiste Viva Sanchez Reinoso Morand.

Brillante pianiste, Viva partage son temps entre plusieurs activités : interprétation, composition, improvisation et recherche. Elle nous présentera un programme passionnant et innovant mêlant Bach, Rachmaninov et Keith Jarrett.

Dîner-concert à la carte, participation libre aux frais artistiques.

Infos et réservations sur www.spes-andlau.com

EUR.

6 route du Hohwald

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de tourisme du pays de Barr