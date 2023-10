Voyage Musical 6 route du Hohwald Andlau, 23 novembre 2023, Andlau.

Andlau,Bas-Rhin

Voyage musical éclectique, de la chanson française au jazz en passant par la variété internationale et le blues.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 22:00:00. 0 EUR.

6 route du Hohwald

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est



An eclectic musical journey, from French chanson to jazz, international variety and blues

Un viaje musical ecléctico, desde la chanson francesa y el jazz hasta las variedades internacionales y el blues

Eklektische musikalische Reise vom französischen Chanson über Jazz bis hin zu internationaler Vielfalt und Blues

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme du pays de Barr