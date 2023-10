Dîner concert Opéra 6 route du Hohwald Andlau, 5 novembre 2023, Andlau.

Andlau,Bas-Rhin

Dîner concert avec Judith Gauthier, mezzo-soprano et Firmin Martens, pianiste, extraits d’opéras célèbres..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 22:00:00. 0 EUR.

6 route du Hohwald

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est



Dinner concert with mezzo-soprano Judith Gauthier and pianist Firmin Martens, featuring excerpts from famous operas.

Cena-concierto con la mezzosoprano Judith Gauthier y el pianista Firmin Martens, con extractos de óperas famosas.

Dinnerkonzert mit Judith Gauthier, Mezzosopran, und Firmin Martens, Pianist, mit Auszügen aus berühmten Opern.

