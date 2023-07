Carte blanche à l’Opéra Studio 6 route d’Ingersheim Colmar, 23 septembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Les jeunes artistes de l’Opéra Studio proposent un programme varié et festif, mélange d’airs d’opéra, d’ensembles, de lieder et de mélodies. C’est l’occasion rêvée pour faire connaissance avec les nouveaux venus, qui sont nombreux cette année¿: sur les onze artistes, sept chanteurs, un pianiste et un chef d’orchestre font leurs débuts à l’OnR..

2023-09-23 fin : 2023-09-24 11:00:00. EUR.

6 route d’Ingersheim

Colmar 6800 Haut-Rhin Grand Est



The young artists of the Opéra Studio offer a varied and festive program, a mixture of opera arias, ensembles, lieder and melodies. It’s the perfect opportunity to get to know the newcomers, of whom there are many this year: of the eleven artists, seven singers, one pianist and one conductor are making their OnR debuts.

Los jóvenes artistas del Opéra Studio ofrecen un programa variado y festivo, mezcla de arias de ópera, conjuntos, lieder y melodías. Es la ocasión perfecta para conocer a los recién llegados, que este año son muchos: de los once artistas, siete cantantes, un pianista y un director debutan en la OnR.

Die jungen Künstler des Opernstudios bieten ein abwechslungsreiches und festliches Programm mit einer Mischung aus Opernarien, Ensembles, Liedern und Melodien. Sieben der elf Künstler, sieben Sänger, ein Pianist und ein Dirigent geben ihr Debüt bei der OnR.

Mise à jour le 2023-06-29 par Opéra national du Rhin