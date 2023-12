Cet évènement est passé THÉÂTRE LES BELLES SŒURS À VILLENOUVELLE 6 Route Départementale 813 31290 Villenouvelle Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villenouvelle THÉÂTRE LES BELLES SŒURS À VILLENOUVELLE 6 Route Départementale 813 31290 Villenouvelle, 16 décembre 2023, Villenouvelle. Villenouvelle Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 20:30:00

fin : 2023-12-16 00:00:00 Les Têtes de Mule présentent la pièce de theâtre « Les belles soeurs » d’Eric Assous, le Samedi 16 décembre 2023 à 20h30 dans la Halle de Villenouvelle..

Les Têtes de Mule présentent la pièce de theâtre « Les belles soeurs » d’Eric Assous, le Samedi 16 décembre 2023 à 20h30 dans la Halle de Villenouvelle.

Mise en scène : Claude Dégude

Mise en lumière : Cédric Bouhours Tarif : 5 euros (gratuit moins de 12 ans) Renseignements: 06.87.58.95.15 ou Secrétariat de Villenouvelle 5 EUR.

6 Route Départementale 813 31290 HALLE DE VILLENOUVELLE

Villenouvelle 31290 Haute-Garonne Occitanie

Mise à jour le 2023-12-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Villenouvelle Autres Code postal 31290 Lieu 6 Route Départementale 813 31290 Adresse 6 Route Départementale 813 31290 HALLE DE VILLENOUVELLE Ville Villenouvelle Departement Haute-Garonne Lieu Ville 6 Route Départementale 813 31290 Villenouvelle Latitude 43.434871 Longitude 1.6626026 latitude longitude 43.434871;1.6626026

6 Route Départementale 813 31290 Villenouvelle Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenouvelle/