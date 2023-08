Bodega du Château Lusseau 6 route de Lusseau Ayguemorte-les-Graves, 4 août 2023, Ayguemorte-les-Graves.

Ayguemorte-les-Graves,Gironde

Soirée bodega au Château Lusseau pour lancer la rentrée et les nouvelles activités à venir !!

Plongez dans une soirée inoubliable au cœur de l’été !

Le 1 er septembre, le Château Lusseau vous ouvre et vous présente de passionnantes activités œnotouristiques.

Rejoignez-nous à la soirée Bodega et préparez-vous à vivre des moments riches en saveurs, en convivialité et en découvertes..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . EUR.

6 route de Lusseau Château Lusseau

Ayguemorte-les-Graves 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Bodega evening at Château Lusseau to launch the summer season and the new activities to come!

Immerse yourself in an unforgettable evening in the heart of summer! On 4 August and 1 September, Château Lusseau is opening its doors to you to celebrate the launch of the summer season and introduce you to some exciting wine tourism activities. Join us for the Bodega evening and get ready to enjoy some great tastes, conviviality and discoveries.

¡Noche de bodegas en el Château Lusseau para inaugurar la temporada de verano y las nuevas actividades que están por venir!

¡Sumérjase en una velada inolvidable en pleno verano! Los días 4 de agosto y 1 de septiembre, Château Lusseau le abre sus puertas para celebrar el lanzamiento de la temporada de verano y presentarle algunas actividades enoturísticas apasionantes. Únase a nosotros en la velada Bodega y prepárese para disfrutar de grandes sabores, convivencia y descubrimientos.

Bodega-Abend im Château Lusseau, um das neue Schuljahr und die kommenden neuen Aktivitäten einzuläuten!!!

Tauchen Sie ein in einen unvergesslichen Abend im Herzen des Sommers!

Am 1. September öffnet das Château Lusseau seine Pforten für Sie und stellt Ihnen neue spannende Aktivitäten vor.

Begleiten Sie uns zum Bodega-Abend und bereiten Sie sich auf Momente voller Geschmack, Geselligkeit und Entdeckungen vor.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Montesquieu