C’est Halloween à La Perle ! 6 route de Lavaveix FOURNEAUX Saint-Médard-la-Rochette, 28 octobre 2023, Saint-Médard-la-Rochette.

Saint-Médard-la-Rochette,Creuse

Au restaurant Camping La Perle à FOURNEAUX

Soirée Halloween à La Perle

Samedi 28 Octobre à partir de 19h30

Velouté d’Halloween – Jack’O Lanterne Gumbo – Glace Vampire

Sortez vos costumes d’Halloween !

20€ par personne

sur réservation.

6 route de Lavaveix FOURNEAUX Camping La Perle

Saint-Médard-la-Rochette 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



At the restaurant Camping La Perle in FOURNEAUX

Halloween party at La Perle

Saturday, October 28 from 7:30pm

Halloween velouté – Jack’O Lantern Gumbo – Vampire ice cream

Get out your Halloween costumes!

20? per person

on reservation

En el restaurante del Camping La Perle de FOURNEAUX

Noche de Halloween en La Perle

Sábado 28 de octubre a partir de las 19.30 h

Sopa de crema de Halloween – Gumbo Jack’O Lantern – Helado de vampiro

¡Saque sus disfraces de Halloween!

20? por persona

con reserva

Im Restaurant Camping La Perle in FOURNEAUX

Halloween-Abend in La Perle

Samstag, 28. Oktober ab 19.30 Uhr

Halloween-Suppe – Jack’O Laterne Gumbo – Vampireis

Holen Sie Ihre Halloween-Kostüme heraus!

20? pro Person

auf Reservierung

