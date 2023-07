Soirée Guinguette à camping La Perle 6 route de Lavaveix FOURNEAUX Saint-Médard-la-Rochette, 14 juillet 2023, Saint-Médard-la-Rochette.

Saint-Médard-la-Rochette,Creuse

Soirée Guinguette les vendredi 14 et samedi 15 juillet au restaurant La Perle!

N’oubliez pas de réserver !.

2023-07-14 fin : 2023-07-15 . .

6 route de Lavaveix FOURNEAUX Camping La Perle

Saint-Médard-la-Rochette 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Guinguette evenings on Friday, July 14 and Saturday, July 15 at La Perle restaurant! ????

Don’t forget to book!

Veladas Guinguette el viernes 14 y el sábado 15 de julio en el restaurante La Perle

¡No olvide reservar!

Guinguette-Abend am Freitag, den 14. und Samstag, den 15. Juli im Restaurant La Perle!???

Vergessen Sie nicht zu reservieren! ?

Mise à jour le 2023-07-08 par Marche et Combraille en Aquitaine