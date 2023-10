Soirée contée avec « L’arbre à contes » 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer, 8 décembre 2023, Gouville-sur-Mer.

Gouville-sur-Mer,Manche

Soirée contée avec « L’arbre à contes ». Dès 8 ans..

2023-12-08 20:00:00 fin : 2023-12-08 . .

6 Route de Coutances Médiathèque

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



Storytelling evening with « L?arbre à contes ». Ages 8 and up.

Noche de cuentos con « L’arbre à contes ». Para niños a partir de 8 años.

Märchenabend mit « L’arbre à contes » (Der Märchenbaum). Ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche