Bébés lecteurs 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer, 6 novembre 2023, Gouville-sur-Mer.

Gouville-sur-Mer,Manche

Bébés lecteurs. Animation consacrée aux tout-petits de la naissance à 3 ans..

2023-11-06 10:00:00 fin : 2023-11-06 . .

6 Route de Coutances Médiathèque

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



Baby readers. Animation dedicated to toddlers from birth to 3 years.

Bebés lectores. Actividades para niños desde el nacimiento hasta los 3 años.

Babys, die lesen können. Animation für Kleinkinder von der Geburt bis zu 3 Jahren.

