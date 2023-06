Partir en livre : Lecture d’albums en « Liberté » 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Gouville-sur-Mer

Manche Partir en livre : Lecture d’albums en « Liberté » 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer, 11 juillet 2023, Gouville-sur-Mer. Gouville-sur-Mer,Manche Lecture d’albums en « Liberté ». A partir de 4 ans..

2023-07-11 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-11 11:30:00. .

6 Route de Coutances Médiathèque

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



Freedom » album readings. From age 4. Lecturas del álbum « Libertad ». Para niños a partir de 4 años. Lesen von Alben in « Freiheit ». Ab 4 Jahren. Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Gouville-sur-Mer, Manche Autres Lieu 6 Route de Coutances Adresse 6 Route de Coutances Médiathèque Ville Gouville-sur-Mer Departement Manche Lieu Ville 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer

6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gouville-sur-mer/