Jeux de société pour tous : Libérons-nous des écrans et jouons ! 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer, 11 juillet 2023, Gouville-sur-Mer.

Gouville-sur-Mer,Manche

Jeux de société pour tous : Libérons-nous des écrans et jouons !.

2023-07-11 15:00:00 fin : 2023-07-11 18:00:00. .

6 Route de Coutances Médiathèque

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



Board games for all: Let’s free ourselves from screens and play!

Juegos de mesa para todos : ¡Liberémonos de las pantallas y juguemos!

Gesellschaftsspiele für alle : Befreien wir uns von Bildschirmen und spielen wir!

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche