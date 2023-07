Concert de la chorale de Quettreville-sur-Sienne 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer, 6 juillet 2023, Gouville-sur-Mer.

Gouville-sur-Mer,Manche

Concert de la chorale de Quettreville-sur-Sienne à 18h au théâtre de Verdure. Gratuit..

2023-07-06 18:00:00 fin : 2023-07-06 . .

6 Route de Coutances Théâtre de Verdure

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



Concert by the Quettreville-sur-Sienne choir at 6pm at the Théâtre de Verdure. Free admission.

Concierto del coro de Quettreville-sur-Sienne a las 18.00 h en el Théâtre de Verdure. Entrada gratuita.

Konzert des Chors von Quettreville-sur-Sienne um 18 Uhr im Théâtre de Verdure. Kostenlos.

