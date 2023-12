Cet évènement est passé Portes ouvertes de planches en bois 6 route de Colombier Champagny-sous-Uxelles Catégories d’Évènement: Champagny-sous-Uxelles

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-17 18:00:00 . Le samedi 16 et dimanche 17 décembre, l’atelier planches en bois réalise sa journée porte ouvertes de 10h à 18h.

Yves Buffard vous invite à découvrir le tournage sur bois, vous pourrez également visiter l’atelier et trouver des idées cadeaux. .

Mise à jour le 2023-12-13

