Ateliers enfants 6 route d’Aubusson Felletin, 2 août 2023, Felletin.

Felletin,Creuse

Ateliers enfants à l’Espace Histoire de Laines

Venez vous dégourdir les mains tout en créant des objets en laine.

– Durée : 1h30

– Tarif 9€/ enfant de 6 à 12 ans.

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . EUR.

6 route d’Aubusson Espace Histoire de Laines

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Children’s workshops at Espace Histoire de Laines

Come and stretch your hands while creating woollen objects.

– Duration: 1h30

– 9 / child aged 6 to 12

Talleres infantiles en el Espace Histoire de Laines

Ven a estirar las manos creando objetos de lana.

– Duración: 1h30

– 9 / niño de 6 a 12 años

Kinder-Workshops im Espace Histoire de Laines (Raum für Wollgeschichte)

Streck deine Hände aus, während du Gegenstände aus Wolle herstellst.

– Dauer: 1,5 Stunden

– Preis 9?/Kind von 6 bis 12 Jahren

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Aubusson-Felletin