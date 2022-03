#6 Réunion locale Redadeg à Vannes Ti ar vro Gwened Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

#6 Réunion locale Redadeg à Vannes Ti ar vro Gwened, 16 mars 2022, Vannes. #6 Réunion locale Redadeg à Vannes

Ti ar vro Gwened, le mercredi 16 mars à 18:30

Pour tous ceux qui font parti de groupes de travail, restons en contact, et n’hésitez pas dès que vous avez des nouvelles fraîches ! MERCREDI 16 MARS 2022 À 18:30 Ti ar vro Gwened 3 rue de la loi vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T18:30:00 2022-03-16T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Ti ar vro Gwened Adresse 3 rue de la loi vannes Ville Vannes lieuville Ti ar vro Gwened Vannes Departement Morbihan

Ti ar vro Gwened Vannes Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes/

#6 Réunion locale Redadeg à Vannes Ti ar vro Gwened 2022-03-16 was last modified: by #6 Réunion locale Redadeg à Vannes Ti ar vro Gwened Ti ar vro Gwened 16 mars 2022 Ti ar vro Gwened Vannes Vannes

Vannes Morbihan