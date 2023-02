La Course de Chaises de bureau 6 quai Virginie Hériot Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

La Course de Chaises de bureau 6 quai Virginie Hériot, 6 avril 2023, Bordeaux. La Course de Chaises de bureau Jeudi 6 avril, 16h30 6 quai Virginie Hériot

Sur inscription. Voir tarifs en ligne.

Rendez-vous le 6 avril pour la 1ère Course de chaises de bureau, l’occasion de rencontrer et d’échanger entre entreprises et futures recrues ! 6 quai Virginie Hériot Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine Trouver un job, une alternance ou un stage grâce à une course de chaises de bureau ! Des entreprises et des futures recrues se retrouvent pour un job dating à l’issue de la course. « Permettre aux demandeurs d’emploi et aux recruteurs de se rencontrer différemment ». Alors prêts à rouler à leurs côtés ? Le départ se fait devant l’UGC Ciné Cité et le parcours mesure 180m de long. Les entreprises, les étudiants ou demandeurs d’emploi s’inscrivent à la course (par équipe de 3). Ils participent aux 3 épreuves proposées : le sprint

le relais

l’endurance. Une seule chaise de bureau par équipe est nécessaire pour participer. Programme À partir de 16h30 : Retrait des dossards

17h00 : Cérémonie d’ouverture et brief sécurité

17h30 : Epreuve de sprint (180m) 1 super champion par équipe prend le départ de cette course sprint de 180m (le classement se fera en fonction du temps) 18h00 : Epreuve relais Tous les membres de l’équipe participent et se relaient (1 tour par équipier). Le classement se fera en fonction du temps 18h30 : Epreuve longue distance (marathon de 30mn) L’objectif : faire un maximum de tours de piste en 30min. 1, 2 ou les 3 équipiers peuvent participer à la course d’endurance. 19h15 : Job Dating « Comme sur des roulettes »

20h30 : Remise des récompenses

21h00 : Restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T16:30:00+02:00

2023-04-06T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu 6 quai Virginie Hériot Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville 6 quai Virginie Hériot Bordeaux Departement Gironde

6 quai Virginie Hériot Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

La Course de Chaises de bureau 6 quai Virginie Hériot 2023-04-06 was last modified: by La Course de Chaises de bureau 6 quai Virginie Hériot 6 quai Virginie Hériot 6 avril 2023 6 quai Virginie Hériot Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde