LECTURE: PRÉSENTATION DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 2023 6 quai des Bons Enfants Épinal, 6 octobre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Soirée spéciale Rentrée Littéraire. Les libraires vous présenteront leurs coups de coeur à la librairie. Avec Amélie Armao pour la lecture d’extraits. Soirée participative: venez présenter un roman de cette rentrée qui vous a emballé. N’hésitez pas à vous inscrire afin que nous puissions organiser au mieux cette soirée festive.. Adultes

Vendredi 2023-10-06 20:00:00 fin : 2023-10-06 21:30:00. 0 EUR.

6 quai des Bons Enfants Librairie Au Moulin des Lettres

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Special Rentrée Littéraire evening. Booksellers present their favorites at the bookstore. With Amélie Armao reading excerpts. Participatory evening: come and present a novel from this fall’s issue that has excited you. Don’t hesitate to sign up, so we can organize this festive evening as well as possible.

Velada especial Rentrée Littéraire. Los libreros presentarán sus favoritos en la librería. Con Amélie Armao leyendo fragmentos. Velada participativa: venga y presente una novela de este otoño que le haya gustado mucho. No dude en inscribirse para que podamos organizar lo mejor posible esta velada festiva.

Spezieller Abend für die Rentrée Littéraire. Die Buchhändlerinnen und Buchhändler stellen Ihnen ihre Favoriten in der Buchhandlung vor. Mit Amélie Armao, die Auszüge aus dem Buch vorliest. Mitmachabend: Stellen Sie einen Roman aus diesem Herbst vor, der Sie begeistert hat. Bitte melden Sie sich an, damit wir diesen festlichen Abend bestmöglich organisieren können.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT EPINAL ET SA REGION