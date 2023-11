Exposition : Mathieu Forget » En apesanteur » 6 Quai de Lesseps Bayonne, 28 juin 2024, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Pour cet été olympique 2024, Bayonne accueille au Didam une exposition exceptionnelle de plus de 60 photographies de l’artiste et performeur Mathieu Forget, présentant son travail autour des sports, mais tissant aussi des liens entre les lignes d’un corps dansant et celles d’une image prise sur le vif, entre le mouvement lancé dans une chorégraphie et celui

suspendu de la photographie.

Fils du joueur de tennis Guy Forget, Mathieu Forget a failli lui aussi devenir tennisman, comme son parrain Yannick Noah. Mais après quelques années sur les circuits de tennis, il s’est finalement lancé dans la danse, les performances artistiques et la photographie..

2024-06-28 fin : 2024-09-15 19:00:00. .

6 Quai de Lesseps DIDAM

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For this Olympic summer 2024, Bayonne welcomes to the Didam an exceptional exhibition of over 60 photographs by artist and performer Mathieu Forget, presenting his work around sports, but also weaving links between the lines of a dancing body and those of a live image, between the movement launched in a choreography and that of suspended

and the suspended movement of photography.

Son of tennis player Guy Forget, Mathieu Forget also came close to becoming a tennis player, like his godfather Yannick Noah. But after a few years on the tennis circuit, he finally turned to dance, performance art and photography.

Para este verano olímpico de 2024, Bayona acoge en la Didam una exposición excepcional de más de 60 fotografías del artista y performer Mathieu Forget, que muestra su trabajo sobre el deporte, pero también entrelaza las líneas de un cuerpo que baila y las de una imagen viva, entre el movimiento de una coreografía y el movimiento suspendido de la fotografía

suspendido en una fotografía.

Hijo del tenista Guy Forget, Mathieu Forget también estuvo a punto de convertirse en tenista, como su padrino Yannick Noah. Pero tras unos años en el circuito de tenis, finalmente se decantó por la danza, el arte escénico y la fotografía.

Anlässlich des olympischen Sommers 2024 veranstaltet Bayonne im Didam eine außergewöhnliche Ausstellung mit über 60 Fotografien des Künstlers und Performers Mathieu Forget, der seine Arbeit rund um Sportarten vorstellt, aber auch Verbindungen zwischen den Linien eines tanzenden Körpers und denen eines Schnappschusses, zwischen der Bewegung in einer Choreografie und der Bewegung in einem Film herstellt

der schwebenden Bewegung in der Fotografie.

Mathieu Forget, Sohn des Tennisspielers Guy Forget, wäre beinahe selbst Tennisspieler geworden, wie sein Patenonkel Yannick Noah. Doch nach einigen Jahren auf der Tennisanlage widmete er sich schließlich dem Tanz, der Performance-Kunst und der Fotografie.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Bayonne