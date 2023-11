Exposition : Rétrospective Dominique Duplantier 6 Quai de Lesseps Bayonne, 23 février 2024, Bayonne.

Fils d’un père landais et d’une mère d’origine basque, Dominique Duplantier est né à Bordeaux en 1945. Après des études d’histoire en Faculté des Lettres, il intègre les Beaux arts de Paris où il s’initie à la gravure.

À Paris en 1973, il est choisi par le centre Pompidou avec une trentaine de dessinateurs d’humour pour participer à l’exposition « Drôle de solitude ». En 1974 et 1975, il réalise des bandes dessinées pour les magazines Zinc et

Charlie Mensuel. En 1977, il quitte Paris et s’installe à Ondres où il réside toujours. En 1978, la rencontre avec Claude Aubert, architecte chargé de la rénovation du quartier Saint-Pierre de Bordeaux, est décisive pour la suite de sa carrière : pour lui, il dessine le plan axonométrique de ce quartier historique de Bordeaux. La même année, il dessine le

plan de Bayonne qu’il expose au Musée Bonnat..

2024-02-23 fin : 2024-04-22 18:30:00. .

6 Quai de Lesseps DIDAM

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The son of a Landes father and a mother of Basque origin, Dominique Duplantier was born in Bordeaux Bordeaux in 1945. After studying history at the Faculté des Lettres, he entered the Beaux Arts in Paris, where he took up engraving.

A? In Paris in 1973, he was chosen by the Centre Pompidou, along with some thirty other humorists, to take part in the « Dro?le de solitude » exhibition. In 1974 and 1975, he produced comic strips for the magazines Zinc and

Charlie Mensuel. In 1977, he left Paris and moved to Ondres, where he still lives. In 1978, his meeting with Claude Aubert, the architect in charge of renovating Bordeaux?s Saint-Pierre district, was decisive for the rest of his career: for him, he drew the axonometric plan of this historic district of Bordeaux. In the same year, he drew the

plan of Bayonne, which he exhibited at the Musée Bonnat.

Hijo de padre de las Landas y madre de origen vasco, Dominique Duplantier nació en Burdeos Burdeos en 1945. Tras estudiar Historia en la Facultad de Letras, se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de París, donde se inició en el grabado.

A? En París, en 1973, es seleccionado por el Centro Pompidou, junto con una treintena de dibujantes, para participar en la exposición « Dro?le de solitude ». En 1974 y 1975, realiza tiras cómicas para las revistas Zinc y

Charlie Mensuel. En 1977 abandona París y se instala en Ondres, donde sigue viviendo. En 1978, su encuentro con Claude Aubert, arquitecto encargado de la renovación del barrio Saint-Pierre de Burdeos, fue decisivo para el resto de su carrera: para él dibujó el plano axonométrico de este barrio histórico de Burdeos. Ese mismo año, dibujó el

de Bayona, que expuso en el Museo Bonnat.

Dominique Duplantier wurde in Bordeaux als Sohn eines Vaters aus den Landes und einer Mutter baskischer Abstammung geboren Er wurde 1945 in Bordeaux geboren. Nach einem Geschichtsstudium an der Faculté des Lettres besuchte er die Beaux Arts in Paris, wo er sich mit der Druckgrafik beschäftigte.

A? In Paris wurde er 1973 vom Centre Pompidou zusammen mit 30 anderen Cartoonisten für die Ausstellung « Dro?le de solitude » ausgewählt. 1974 und 1975 zeichnete er Comics für die Magazine Zinc und Charlie Charlie

Charlie Mensuel. 1977 verließ er Paris und zog nach Ondres, wo er bis heute lebt. 1978 traf er Claude Aubert, den Architekten, der mit der Renovierung des Viertels Saint-Pierre in Bordeaux beauftragt war, und entwarf für ihn den axonometrischen Plan für dieses historische Viertel von Bordeaux. Im selben Jahr zeichnet er den

plan von Bayonne, den er im Musée Bonnat ausstellt.

