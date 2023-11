Exposition : Magnum génération(s) 6 Quai de Lesseps Bayonne, 8 décembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Le Didam accueille cet hiver une exposition inédite consacrée à la célèbre Agence Magnum Photos et à son iconique reporter, Robert Capa. Inspirée d’une bande-dessinée sortie fin 2022 à l’occasion du 75ème anniversaire de l’agence, l’exposition propose des reproductions de planches dessinées, de textes et de photographies de l’Agence Magnum. Plongez dans l’univers des premiers photo-reporters, au cœur des grands évènements du 20ème siècle !.

2023-12-08 fin : 2024-02-11 18:30:00. .

6 Quai de Lesseps DIDAM

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This winter, Didam is hosting a brand-new exhibition dedicated to the famous Magnum Photos agency and its iconic reporter, Robert Capa. Inspired by a comic strip released at the end of 2022 to mark the agency?s 75th anniversary, the exhibition features reproductions of Magnum photo plates, texts and photographs. Immerse yourself in the world of the first photo-reporters, at the heart of the great events of the 20th century!

Este invierno, Didam acoge una nueva exposición dedicada a la famosa agencia Magnum Photos y a su emblemático reportero, Robert Capa. Inspirada en un cómic publicado a finales de 2022 con motivo del 75 aniversario de la agencia, la exposición presenta reproducciones de los cómics, textos y fotografías de Magnum. Sumérjase en el mundo de los primeros fotoperiodistas, en el corazón de los grandes acontecimientos del siglo XX

Das Didam beherbergt diesen Winter eine neue Ausstellung, die der berühmten Agentur Magnum Photos und ihrem ikonischen Reporter Robert Capa gewidmet ist. Die Ausstellung ist von einem Comic inspiriert, der Ende 2022 anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Agentur veröffentlicht wird, und zeigt Reproduktionen von Comics, Texten und Fotografien der Agentur Magnum. Tauchen Sie ein in die Welt der ersten Fotoreporter und erleben Sie die großen Ereignisse des 20. Jahrhunderts!

