Exposition : Quintessence 6 Quai de Lesseps Bayonne, 29 septembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du Festival Points de Vue #7, Kaxu galerie propose au Didam une exposition créative autour du cosmos et de son interprétation plastique. Une vision onirique et sensible de l’univers à travers le regard de cinq street artistes invités par la galerie qui prennent d’assaut les murs de la structure !.

2023-09-29 fin : 2023-11-12 18:30:00. .

6 Quai de Lesseps DIDAM

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of Festival Points de Vue #7, Kaxu galerie presents a creative exhibition at Didam, focusing on the cosmos and its interpretation in plastic art. A dreamlike, sensitive vision of the universe through the eyes of five street artists invited by the gallery, who are taking the walls of the structure by storm!

En el marco del Festival Points de Vue nº 7, la galería Kaxu organiza en Le Didam una exposición creativa centrada en el cosmos y su interpretación en las artes visuales. Una visión onírica y sensible del universo a través de los ojos de cinco artistas callejeros invitados por la galería, que toman por asalto las paredes del edificio

Im Rahmen des Festivals Points de Vue #7 bietet Kaxu galerie im Didam eine kreative Ausstellung rund um den Kosmos und seine plastische Interpretation. Eine traumhafte und sensible Vision des Universums durch den Blick von fünf von der Galerie eingeladenen Street Artists, die die Wände des Gebäudes stürmen!

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Bayonne