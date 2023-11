5ème AUGUSTINE COMEDY CLUB 6 Quai Albert 1er Trouville-sur-Mer, 17 décembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Envie de passer un bon moment ? Ne manquez pas la 5ème édition du AUGUSTINE COMEDY CLUB !

Le dimanche 17 décembre 2023, venez découvrir sur la scène du Pavillon Augustine, quatre humoristes talentueux et hilarants : Nordine Ganso, Lilia Benchabane, PV et Rodrigue. Ils vous feront rire aux éclats avec leurs sketchs, leurs anecdotes et leurs improvisations. Le spectacle sera présenté par Alex Fredo, un maître de cérémonie qui saura vous mettre dans l’ambiance !

Deux séances sont prévues : la première à 17h33 et la deuxième à 21h28.

L’entrée est à 35,00€. Réservez vite vos places, il n’y en aura pas pour tout le monde !

Petite restauration et consommable sur place possible.

Infos et réservations : 02 31 98 40 48.

6 Quai Albert 1er Le Pavillon Augustine

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Looking for a good time? Don’t miss the 5th AUGUSTINE COMEDY CLUB!

On Sunday December 17, 2023, discover four talented and hilarious comedians on stage at the Pavillon Augustine: Nordine Ganso, Lilia Benchabane, PV and Rodrigue. They’ll have you laughing out loud with their sketches, anecdotes and improvisations. The show will be presented by Alex Fredo, a master of ceremonies who will get you in the mood!

Two sessions are scheduled: the first at 5:33pm and the second at 9:28pm.

Admission is 35.00? Reserve your seats now, there won’t be enough for everyone!

Food and drink available on site.

Information and reservations: 02 31 98 40 48

¿Buscas pasar un buen rato? ¡No te pierdas el 5º AUGUSTINE COMEDY CLUB!

El domingo 17 de diciembre de 2023, venga a descubrir a cuatro cómicos desternillantes y con talento sobre el escenario del Pavillon Augustine: Nordine Ganso, Lilia Benchabane, PV y Rodrigue. Le harán reír a carcajadas con sus sketches, anécdotas e improvisaciones. El espectáculo estará presentado por Alex Fredo, un maestro de ceremonias que le pondrá de buen humor

Están previstas dos sesiones: la primera a las 17.33 h y la segunda a las 21.28 h.

El precio de la entrada es de 35 euros. Date prisa y reserva tus entradas, ¡no habrá para todos!

Comida y bebida in situ.

Información y reservas: 02 31 98 40 48

Lust, eine gute Zeit zu verbringen? Verpassen Sie nicht die 5. Ausgabe des AUGUSTINE COMEDY CLUB!

Am Sonntag, den 17. Dezember 2023, erleben Sie auf der Bühne des Augustine-Pavillons vier talentierte und urkomische Humoristen: Nordine Ganso, Lilia Benchabane, PV und Rodrigue. Sie werden Sie mit ihren Sketchen, Anekdoten und Improvisationen zu schallendem Gelächter bringen. Die Show wird von Alex Fredo moderiert, einem Zeremonienmeister, der Sie in Stimmung bringen wird!

Es sind zwei Vorstellungen geplant: die erste um 17.33 Uhr und die zweite um 21.28 Uhr.

Der Eintritt kostet 35,00? Reservieren Sie sich schnell Ihre Plätze, denn es gibt nicht genug für alle!

Kleine Snacks und Getränke können vor Ort gekauft werden.

Infos und Reservierungen: 02 31 98 40 48

