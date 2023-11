Ibilargi : randonnée de nuit 6 promenade du Prince Impérial Anglet, 9 décembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Balade nocturne entre océan et forêts, organisée par l’association Ibaialde, au profit de la Banque Alimentaire..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 21:00:00. EUR.

6 promenade du Prince Impérial Ibaialde

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An evening stroll between ocean and forest, organized by the Ibaialde association, in aid of the Banque Alimentaire.

Un paseo nocturno entre océano y bosque, organizado por la asociación Ibaialde, a beneficio del Banco Alimentario.

Abendlicher Spaziergang zwischen Ozean und Wäldern, organisiert von der Vereinigung Ibaialde, zugunsten der Banque Alimentaire.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Anglet