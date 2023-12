Pot d’accueil 6 Place Xavier Authier Métabief, 31 décembre 2023, Métabief.

Début : 2023-12-31 09:00:00

fin : 2023-12-31 12:30:00

.

Les acteurs de la station seront réunis pour vous souhaiter la bienvenue à Métabief et vous faire découvrir leurs activités.

Le tout autour d’un verre de vin chaud ou de chocolat chaud dans une ambiance conviviale et festive !

Adieu les gobelets jetables : prévoyez 1€ et repartez avec votre écocup souvenir de Métabief !

.

6 Place Xavier Authier

Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS