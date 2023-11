Conférence historique sur le massacre du bois du Thouraud 6 Place Saint-Jacques La Souterraine, 15 novembre 2023, La Souterraine.

La Souterraine,Creuse

Les auteurs Guy Avizou, Christophe Moreigne et Christian Penot dédicacent leur ouvrage « Le Massacre du bois du Thouraud » publié aux éditions La Geste à la médiathèque René Chatreix. Ils donnent à cette occasion une conférence sur cet évènement marquant de la Seconde Guerre Mondiale en Limousin, survenu le 7 septembre 1943.

Ce massacre a profondément choqué la population et marque un tournant dans l’opinion vis-à-vis de l’occupant et du régime de Vichy. 80 ans plus tard, il est encore difficile de donner une explication simple et définitive à cet évènement..

6 Place Saint-Jacques

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Authors Guy Avizou, Christophe Moreigne and Christian Penot sign their book « Le Massacre du bois du Thouraud », published by La Geste, at the René Chatreix media library. They will also be giving a talk on this key event of the Second World War in the Limousin region, which took place on September 7, 1943.

The massacre deeply shocked the population and marked a turning point in public opinion towards the occupying forces and the Vichy regime. 80 years on, it is still difficult to give a simple and definitive explanation for this event.

Los autores Guy Avizou, Christophe Moreigne y Christian Penot firmarán su libro « Le Massacre du bois du Thouraud », publicado por La Geste, en la mediateca René Chatreix. También ofrecerán una conferencia sobre este acontecimiento clave de la Segunda Guerra Mundial en la región de Lemosín, que tuvo lugar el 7 de septiembre de 1943.

La masacre conmocionó profundamente a la población y marcó un punto de inflexión en la opinión pública respecto a las fuerzas de ocupación y al régimen de Vichy. 80 años después, sigue siendo difícil dar una explicación sencilla y definitiva de este acontecimiento.

Die Autoren Guy Avizou, Christophe Moreigne und Christian Penot signieren ihr Buch « Le Massacre du bois du Thouraud », das im Verlag La Geste erschienen ist, in der Mediathek René Chatreix. Bei dieser Gelegenheit halten sie einen Vortrag über dieses einschneidende Ereignis des Zweiten Weltkriegs im Limousin, das sich am 7. September 1943 ereignete.

Dieses Massaker schockierte die Bevölkerung zutiefst und markierte einen Wendepunkt in der Meinung gegenüber den Besatzern und dem Vichy-Regime. 80 Jahre später ist es immer noch schwierig, eine einfache und endgültige Erklärung für dieses Ereignis zu geben.

