Atelier artistique autour des oiseaux 6 Place Saint-Jacques La Souterraine, 8 novembre 2023, La Souterraine.

La Souterraine,Creuse

Pour les enfants à partir de 6 ans, Chloé Pince anime un atelier pour s’initier à la peinture et au dessin, avec différentes techniques adaptées aux enfants. Avec comme thème le végétal et les oiseaux : éveiller à la question des oiseaux et de l’importance de protéger leur habitat naturel par le biaisi de l’illustration ; expérimenter des techniques picturales simples ; s’initier au dessin sur modèle ; apprendre à « regarder ». Pensez à vous inscrire au préalable..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 16:00:00. EUR.

6 Place Saint-Jacques Médiathèque René Chatreix

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine



For children aged 6 and over, Chloé Pince leads an introductory workshop in painting and drawing, using a range of child-friendly techniques. With the theme of plants and birds, the workshop aims to raise awareness of birds and the importance of protecting their natural habitat through illustration; experiment with simple pictorial techniques; learn to draw on a model; learn to « look ». Please register in advance.

Para niños a partir de 6 años, Chloé Pince organiza un taller de iniciación a la pintura y el dibujo, con técnicas adaptadas a los niños. El tema son las plantas y los pájaros: utilizar la ilustración para sensibilizar sobre los pájaros y la importancia de proteger su hábitat natural; experimentar con técnicas sencillas de pintura; aprender a dibujar a partir de un modelo; aprender a « mirar ». Se ruega inscripción previa.

Für Kinder ab 6 Jahren leitet Chloé Pince einen Workshop, in dem sie mit verschiedenen kindgerechten Techniken in die Malerei und das Zeichnen eingeführt werden. Mit dem Thema Pflanzen und Vögel: durch Illustrationen das Interesse für Vögel und die Bedeutung des Schutzes ihres natürlichen Lebensraums wecken; mit einfachen Maltechniken experimentieren; sich mit dem Zeichnen nach Modell vertraut machen; lernen, « hinzuschauen ». Denken Sie daran, sich vorher anzumelden.

