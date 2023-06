VISITE GUIDEE DU CENTRE HISTORIQUE D’EPINAL 6 Place Saint-Goery Épinal, 12 juin 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Visiteur d’un soir ou Spinalien de cœur, suivez le guide et laissez-vous conter le patrimoine local !

Itinéraire à pied pour découvrir la vieille ville d’Epinal et ses monuments : la basilique Saint-Maurice (11ème – 13ème siècle), la place des Vosges, la maison du Bailli, les vestiges des murailles de l’enceinte fortifiée médiévale, le quartier du chapitre et le musée historique et archéologique de la ville…

Au départ de l’Office de Tourisme.. Tout public

Jeudi à 18:30:00 ; fin : . 4 EUR.

6 Place Saint-Goery OFFICE DE TOURISME

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Whether you are a visitor for a night or a Spinalian at heart, follow the guide and let us tell you about the local heritage!

Itinerary on foot to discover the old town of Epinal and its monuments: the Saint-Maurice basilica (11th – 13th century), the Place des Vosges, the Bailiff’s house, the remains of the medieval fortified walls, the chapter house and the town’s historical and archaeological museum..

Departure from the Tourist Office.

Tanto si es un visitante de una noche como si es un espinaliano de corazón, siga la guía y deje que le contemos todo sobre el patrimonio local

Un itinerario a pie para descubrir el casco antiguo de Epinal y sus monumentos: la basílica de Saint-Maurice (siglos XI-XIII), la plaza de los Vosgos, la casa Bailli, los restos de las murallas medievales, el barrio capitular y el museo histórico y arqueológico de la ciudad?

Salida desde la Oficina de Turismo.

Ob Besucher für einen Abend oder Spinaliener von Herzen, folgen Sie dem Führer und lassen Sie sich das lokale Kulturerbe erzählen!

Entdecken Sie die Altstadt von Epinal und ihre Sehenswürdigkeiten zu Fuß: die Basilika Saint-Maurice (11. bis 13. Jahrhundert), den Place des Vosges, das Haus des Büttels, die Überreste der mittelalterlichen Stadtmauern, das Kapitelviertel und das historische und archäologische Museum der Stadt?

Abfahrt vom Office de Tourisme.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT EPINAL ET SA REGION