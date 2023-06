VISITE GUIDEE ‘LE CHATEAU D’EPINAL’ 6 Place Saint-Goëry Épinal, 28 juin 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Visiteur d’un soir ou Spinalien de cœur, suivez le guide et laissez-vous conter le patrimoine local !

Le château d’Epinal : De la Tour chinoise aux ruines médiévales, plus de dix siècles d’histoire se concentrent sur le site du château, aujourd’hui partie intégrante du paysage urbain. Juchés sur une colline gréseuse qui domine le centre historique, le château et son jardin médiéval ainsi que son parc offrent un vaste espace de détente, un lieu de quiétude fort apprécié par les citadins et les touristes (prévoir des chaussures adaptées à la marche).

Départ devant l’Office de Tourisme d’Epinal. Tout public

Jeudi à 18:30:00 ; fin : . 4 EUR.

6 Place Saint-Goëry

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Whether you’re an overnight visitor or a Spinalian at heart, follow the guide and let us tell you all about the local heritage!

Château d?Epinal: From the Chinese Tower to the medieval ruins, more than ten centuries of history are concentrated on the site of the château, now an integral part of the urban landscape. Perched on a sandstone hill overlooking the historic center, the château and its medieval garden and park offer a vast space for relaxation, a place of tranquility much appreciated by city dwellers and tourists alike (bring walking shoes).

Start in front of Epinal Tourist Office

Tanto si es un visitante de una noche como si es un espinaliano de corazón, siga la guía y deje que le contemos todo sobre el patrimonio local

Castillo de Epinal: desde la Torre China hasta las ruinas medievales, más de diez siglos de historia se concentran en el emplazamiento del castillo, hoy parte integrante del paisaje urbano. Encaramado en una colina de arenisca que domina el centro histórico, el castillo y su jardín y parque medievales ofrecen un vasto espacio de descanso, un lugar de tranquilidad muy apreciado tanto por los habitantes de la ciudad como por los turistas (llevar calzado adecuado para caminar).

Punto de salida frente a la Oficina de Turismo de Epinal

Ob Besucher für einen Abend oder Spinaliener von Herzen, folgen Sie dem Führer und lassen Sie sich das lokale Kulturerbe erzählen!

Das Schloss von Epinal: Von der Tour chinoise bis zu den mittelalterlichen Ruinen sind mehr als zehn Jahrhunderte Geschichte auf dem Gelände des Schlosses konzentriert, das heute ein fester Bestandteil der Stadtlandschaft ist. Auf einem Sandsteinhügel über dem historischen Zentrum gelegen, bieten das Schloss, sein mittelalterlicher Garten und sein Park ein großes Erholungsgebiet und einen Ort der Ruhe, der von Stadtbewohnern und Touristen gleichermaßen geschätzt wird (geeignete Schuhe zum Laufen mitbringen).

Start vor dem Fremdenverkehrsamt von Epinal

Mise à jour le 2023-06-16 par OT EPINAL ET SA REGION