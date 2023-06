VISITE GUIDEE LES CHANOINESSES 6 Place Saint-Goery Épinal, 12 juin 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Entre vie de prières et vie mondaine, partez à la découverte du quotidien des chanoinesses d’Epinal. Figures d’une forme de communauté religieuse, elles ont joué à Epinal un rôle important, tant politique que social et spirituel entre le Xème siècle et la Révolution. On peut encore admirer leurs maisons dans la rue du chapitre toute proche du musée du même nom où une salle leur est consacrée.

Au départ de l’Office de Tourisme (sauf mention contraire). Tout public

Jeudi à 18:30:00. 4 EUR.

6 Place Saint-Goery OFFICE DE TOURISME

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Discover the daily life of Epinal?s canonesses, who lived a life of prayer and social interaction. As a form of religious community, they played an important political, social and spiritual role in Epinal between the 10th century and the French Revolution. Their houses can still be admired in the rue du chapitre, close to the museum of the same name, where a room is dedicated to them.

Leaving from the Tourist Office (unless otherwise indicated)

Entre una vida de oración y un estilo de vida mundano, descubra la vida cotidiana de las canonesas de Épinal. Como forma de comunidad religiosa, desempeñaron un importante papel político, social y espiritual en Epinal entre el siglo X y la Revolución Francesa. Todavía se pueden admirar sus casas en la rue du chapitre, muy cerca del museo del mismo nombre, donde hay una sala dedicada a ellas.

Salidas desde la Oficina de Turismo (salvo indicación contraria)

Entdecken Sie den Alltag der Kanonissen von Epinal zwischen Gebet und weltlichem Leben. Sie waren eine Form der religiösen Gemeinschaft und spielten in Epinal zwischen dem 10. Jahrhundert und der Revolution eine wichtige politische, soziale und spirituelle Rolle. Ihre Häuser kann man noch heute in der Rue du Chapter bewundern, die ganz in der Nähe des gleichnamigen Museums liegt, in dem ihnen ein Raum gewidmet ist.

Vom Office de Tourisme aus (sofern nicht anders angegeben)

