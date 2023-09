Musique Angillonnaise 6 Place Saint-Firmin Brécy, 25 novembre 2023, Brécy.

Brécy,Cher

Musique Angillonnaise avec le clarinettiste Olivier Roussilat pour un concert tout public de 2h..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

6 Place Saint-Firmin

Brécy 18220 Cher Centre-Val de Loire



Angillonnaise music with clarinettist Olivier Roussilat for a 2-hour concert for all ages.

Música angillonesa con el clarinetista Olivier Roussilat en un concierto de 2 horas para todos los públicos.

Musik aus Angillonnaise mit dem Klarinettisten Olivier Roussilat für ein 2-stündiges Konzert für alle.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT BOURGES