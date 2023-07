Concert Hermetic Delight + Laventure 6 place Robert Schuman Haguenau, 4 juillet 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Passez une belle soirée autour du concert Hermetic Delight et Laventure..

2023-07-04 fin : 2023-07-04 23:30:00. EUR.

6 place Robert Schuman

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Enjoy the Hermetic Delight and Laventure concert.

Disfrute del concierto de Hermetic Delight y Laventure.

Verbringen Sie einen schönen Abend rund um das Konzert von Hermetic Delight und Laventure.

