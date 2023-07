Dégustation de fromages 6 Place Pierre Berthelot Honfleur, 26 avril 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

HONFLEUR & LE TERROIR NORMAND

DÉGUSTATION DE FROMAGES

LUNDI – MARDI – VENDREDI – SAMEDI : À 11H – 13H – 15H & 17H

MERCREDI & DIMANCHE : 15H & 17H

Notre région possède une grande variété de produits du terroir fabriqués dans le respect du savoir-faire local.

Il existe pas moins de 15 AOC/AOP en Normandie, parmi lesquelles on retrouve les fromages emblématiques de notre territoire.

Et si nous vous proposions une dégustation des 4 fromages AOP normands, sélectionnés et affinés par les soins de votre hôte et de fabrication artisanale au lait cru (en provenance de fermes locales) :

– Camembert de Normandie

– Pont l’Evêque

– Livarot

– Neufchâtel

Laissez Magaly vous narrer l’histoire de ces fromages pendant que vous découvrirez leurs arômes incomparables. Et pour accompagner cette assiette normande et compléter cette découverte de produits régionaux, Magaly vous proposera un verre de notre cidre local..

Vendredi 2023-04-26 11:00:00 fin : 2023-09-30 17:00:00. .

6 Place Pierre Berthelot

Honfleur 14600 Calvados Normandie



HONFLEUR & THE NORMAN SOIL

CHEESE TASTING

MONDAY – TUESDAY – FRIDAY – SATURDAY : 11AM – 1PM – 3PM & 5PM

WEDNESDAY & SUNDAY : 3PM & 5PM

Our region has a wide variety of local products made with respect to local know-how.

There are no less than 15 AOC/AOP in Normandy, among which we find the emblematic cheeses of our territory.

What if we offered you a tasting of 4 Normandy PDO cheeses, selected and matured by your host and made with raw milk (from local farms):

– Camembert de Normandie

– Pont l’Evêque

– Livarot

– Neufchâtel

Let Magaly tell you the story of these cheeses while you discover their incomparable flavors. And to accompany this Norman plate and complete this discovery of regional products, Magaly will propose you a glass of our local cider.

HONFLEUR Y LA TIERRA DE NORMAN

DEGUSTACIÓN DE QUESOS

LUNES – MARTES – VIERNES – SÁBADO: 11H – 13H – 15H & 17H

MIÉRCOLES Y DOMINGO : 15H Y 17H

Nuestra región cuenta con una gran variedad de productos locales elaborados respetando el saber hacer local.

En Normandía existen no menos de 15 quesos AOC/AOP, entre los que se encuentran los quesos emblemáticos de nuestra región.

¿Y si le proponemos una degustación de 4 quesos DOP de Normandía, seleccionados y madurados por su anfitrión y elaborados con leche cruda (procedente de granjas locales)?

– Camembert de Normandie

– Pont l’Evêque

– Livarot

– Neufchâtel

Deje que Magaly le cuente la historia de estos quesos mientras descubre sus incomparables sabores. Y para acompañar este plato normando y completar este descubrimiento de los productos regionales, Magaly le ofrecerá un vaso de nuestra sidra local.

HONFLEUR & DAS NORMANNISCHE TERROIR

KÄSEVERKOSTUNG

MONTAG – DIENSTAG – FREITAG – SAMSTAG: UM 11 UHR – 13 UHR – 15 UHR & 17 UHR

MITTWOCH & SONNTAG: 15H & 17H

Unsere Region verfügt über eine große Vielfalt an regionalen Produkten, die mit Respekt für das lokale Know-how hergestellt werden.

Es gibt nicht weniger als 15 AOC/AOP in der Normandie, darunter auch die emblematischen Käsesorten unserer Region.

Wie wäre es mit einer Verkostung von 4 AOP-Käsen aus der Normandie, die von Ihrem Gastgeber ausgewählt und gereift wurden und handwerklich aus Rohmilch (von lokalen Bauernhöfen) hergestellt werden:

– Camembert de Normandie

– Pont l’Evêque

– Livarot

– Neufchâtel

Lassen Sie sich von Magaly die Geschichte dieser Käsesorten erzählen, während Sie ihre unvergleichlichen Aromen entdecken. Und um diesen normannischen Teller zu begleiten und die Entdeckung der regionalen Produkte zu vervollständigen, bietet Ihnen Magaly ein Glas unseres lokalen Cidre an.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité