DAMAGE CASE EN CONCERT OU L’HISTOIRE CHANTEE DU ROCK’ROLL 6 Place Paul Vigné d’Octon Octon, 14 octobre 2023, Octon.

Octon,Hérault

« DAMAGE CASE : un drôle de One Man Band! Contrebasse au goudron et stomp enchainé aux groles, Julien Perugini déballe ses boogies intempestifs et ses rockabs corrosifs ponctués d’histoires vraies à dormir debout. Une série d’embûches sur la route du rock’n’roll! »

Repas de 19h à 21h – Réservation conseillée..

2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 22:00:00. .

6 Place Paul Vigné d’Octon

Octon 34800 Hérault Occitanie



« DAMAGE CASE: a funny One Man Band! With a double bass on tar and a stomp chained to the grooves, Julien Perugini unwraps his inopportune boogies and corrosive rockabs punctuated by true stories. A series of pitfalls on the road to rock’n’roll! »

Meal from 7pm to 9pm – Reservations recommended.

« DAMAGE CASE: ¡un divertido One Man Band! Con un contrabajo alquitranado y un stomp encadenado a los surcos, Julien Perugini da rienda suelta a sus inoportunos boogies y corrosivos rockabs salpicados de historias reales. ¡Una serie de escollos en el camino del rock’n’roll!

Comida de 19:00 a 21:00 – Se recomienda reservar.

« DAMAGE CASE: eine lustige One Man Band! Mit einem geteerten Kontrabass und einem an die Grollen geketteten Stomp packt Julien Perugini seine unzeitgemäßen Boogies und ätzenden Rockabs aus, die mit wahren Geschichten zum Aufstehen gespickt sind. Eine Reihe von Hindernissen auf der Straße des Rock’n’Roll! »

Essen von 19:00 bis 21:00 Uhr – Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT DU CLERMONTAIS