CONCERT 6 Place Paul Vigné d’Octon Octon, 3 août 2023, Octon.

Octon,Hérault

Tous les jeudis excepté le 15 août après le marché estival le café restaurant organise un concert. A chaque concert ces influences et ses rythmes. Des découvertes musicales éclectiques.

Les groupes sont installés au pied du griffe au coeur du village d’Octon..

2023-08-03 20:30:00 fin : 2023-08-03 22:00:00. .

6 Place Paul Vigné d’Octon

Octon 34800 Hérault Occitanie



Every Thursday except August 15, after the summer market, the café-restaurant organizes a concert. Each concert has its own influences and rhythms. Eclectic musical discoveries.

Bands are set up at the foot of the claw in the heart of Octon village.

Todos los jueves, excepto el 15 de agosto, después del mercado de verano, el café restaurante organiza un concierto. Cada concierto tiene sus propias influencias y ritmos. Descubrimientos musicales eclécticos.

Los grupos se instalan al pie de la garra, en el corazón del pueblo de Octon.

Jeden Donnerstag außer am 15. August nach dem Sommermarkt organisiert das Café-Restaurant ein Konzert. Jedes Konzert hat seine eigenen Einflüsse und Rhythmen. Eklektische musikalische Entdeckungen.

Die Bands werden am Fuße der Kralle im Herzen des Dorfes Octon aufgestellt.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT DU CLERMONTAIS