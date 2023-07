Cet évènement est passé Exposition L’art sous toutes ses formes 6 place Montgaillard Orthevielle Catégories d’Évènement: Landes

Orthevielle Exposition L’art sous toutes ses formes 6 place Montgaillard Orthevielle, 1 juillet 2023, Orthevielle. Orthevielle,Landes Pascale, artiste aux multiples facettes, dévoile ses créations éclectiques : peintures à l’huile, acrylique, encre, aquarelle, pastel, couteau, mosaïque, pop art… Exposition accessible aux heures d’ouverture de la médiathèque..

2023-07-01 fin : 2023-09-30 . .

6 place Montgaillard Médiathèque d’Orthevielle

Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Pascale, a multi-faceted artist, unveils her eclectic creations: oil paints, acrylics, ink, watercolors, pastels, knives, mosaics, pop art… Exhibition open during media library opening hours. Pascale, artista polifacética, desvela sus eclécticas creaciones: óleos, acrílicos, tinta, acuarelas, pasteles, cuchillos, mosaicos, pop art… Exposición abierta durante el horario de apertura de la mediateca. Pascale, eine facettenreiche Künstlerin, enthüllt ihre eklektischen Kreationen: Öl- und Acrylmalerei, Tinte, Aquarell, Pastell, Messer, Mosaik, Pop-Art… Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Mediathek zugänglich. Mise à jour le 2023-06-30 par OT Pays d’Orthe et Arrigans Détails Catégories d’Évènement: Landes, Orthevielle Autres Lieu 6 place Montgaillard Adresse 6 place Montgaillard Médiathèque d'Orthevielle Ville Orthevielle Departement Landes Lieu Ville 6 place Montgaillard Orthevielle

6 place Montgaillard Orthevielle Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orthevielle/