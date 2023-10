HALLOWEEN 6 Place Mairie Giraumont Catégories d’Évènement: Giraumont

Meurthe-et-Moselle HALLOWEEN 6 Place Mairie Giraumont, 28 octobre 2023, Giraumont. Giraumont,Meurthe-et-Moselle Photos de groupe, défilé, goûter

Buvette et restauration. Enfants

Samedi 2023-10-28 15:00:00 fin : 2023-10-28 . 0 EUR.

6 Place Mairie Au Kiosque

Giraumont 54780 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Group photos, parade, tea party

Refreshments and catering Fotos de grupo, desfile, merienda

Refrescos y catering Gruppenfotos, Parade, Imbiss

Getränke und Essen Mise à jour le 2023-10-17 par MILTOL Détails Catégories d’Évènement: Giraumont, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu 6 Place Mairie Adresse 6 Place Mairie Au Kiosque Ville Giraumont Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville 6 Place Mairie Giraumont latitude longitude 49.170048771906;5.91699498465577

6 Place Mairie Giraumont Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/giraumont/