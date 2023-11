Exposition : Corps et en corps 6 Place Joseph Théophile Deffuas Saint-Junien, 25 novembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Cette exposition itinérante conçue par le Forum des sciences – centre F. Mitterrand du département du Nord propose une approche immersive et participative où les corps sont mis en jeu par des sons, des mélodies, des lumières. Accessible dès 3 ans, l’exposition fait écho aux futurs événements nationaux où le corps fera l’objet de toutes les attentions : les JO de Paris 2024 et les nuits de la lecture (du 18 au 21 janvier).

Horaires détaillés sur le site de la mairie de Saint-Junien..

2023-11-25 fin : 2024-01-20 . EUR.

6 Place Joseph Théophile Deffuas Halle aux Grains

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This traveling exhibition, designed by the Forum des sciences ? center F. Mitterrand of the Nord department, offers an immersive, participatory approach in which the body is brought into play by sounds, melodies and lights. Accessible from age 3, the exhibition echoes future national events where the body will be the focus of attention: the Paris 2024 Olympics and Reading Nights (January 18-21).

Detailed timetable on the Saint-Junien town hall website.

Esta exposición itinerante, concebida por el Forum des sciences ? centre F. Mitterrand del departamento Nord, propone un enfoque inmersivo y participativo en el que el cuerpo se pone en juego a través de sonidos, melodías y luces. Accesible a partir de los 3 años, la exposición se hace eco de futuros acontecimientos nacionales en los que el cuerpo será el centro de atención: los Juegos Olímpicos de París 2024 y las Noches de Lectura (del 18 al 21 de enero).

Horario detallado en la página web del Ayuntamiento de Saint-Junien.

Diese vom Forum des sciences ? centre F. Mitterrand des Departements Nord konzipierte Wanderausstellung bietet einen immersiven und partizipativen Ansatz, bei dem die Körper durch Klänge, Melodien und Lichter ins Spiel gebracht werden. Die Ausstellung ist ab 3 Jahren zugänglich und ist ein Echo auf zukünftige nationale Ereignisse, bei denen der Körper im Mittelpunkt stehen wird: die Olympischen Spiele in Paris 2024 und die Lesenächte (18. bis 21. Januar).

Ausführliche Informationen zu den Öffnungszeiten finden Sie auf der Website des Rathauses von Saint-Junien.

