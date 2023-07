Exposition vente 6 Place Joseph Théophile Deffuas Saint-Junien, 27 octobre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Pour le weekend du 27 au 29 octobre, l’association Familles rurales vous invite à la salle des fêtes de la Halle aux Grains de Saint-Junien, pour découvrir leur exposition-vente. Cette exposition-vente sera l’occasion de mettre en lumière les créations réalisées dans le cadre de divers ateliers : peinture sur soie, email, couture, dentelle, macramé… et bien d’autres! De quoi dénicher des créations uniques et soutenir l’association..

2023-10-27 fin : 2023-10-28 16:00:00. EUR.

6 Place Joseph Théophile Deffuas Salle des fêtes de la Halle aux Grains

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For the weekend of October 27-29, the Familles rurales association invites you to the Salle des fêtes de la Halle aux Grains in Saint-Junien, to discover their exhibition-sale. This exhibition and sale will be an opportunity to showcase the creations of various workshops: silk painting, enamel, sewing, lace, macramé? and much more! It’s a great way to find unique creations and support the association.

El fin de semana del 27 al 29 de octubre, la asociación Familles rurales le invita a la sala de fiestas de Halle aux Grains, en Saint-Junien, para descubrir su exposición y venta. La exposición y venta será la ocasión de mostrar creaciones realizadas en diversos talleres: pintura sobre seda, esmalte, costura, encaje, macramé… ¡y muchos más! Es una buena manera de encontrar creaciones únicas y apoyar a la asociación.

Am Wochenende vom 27. bis 29. Oktober lädt Sie der Verein Familles rurales in den Festsaal der Halle aux Grains in Saint-Junien ein, um seine Verkaufsausstellung zu besichtigen. Diese Verkaufsausstellung bietet die Gelegenheit, die Kreationen zu präsentieren, die im Rahmen verschiedener Workshops entstanden sind: Seidenmalerei, Email, Nähen, Spitze, Makramee und viele andere! So können Sie einzigartige Kreationen finden und den Verein unterstützen.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Porte Océane du Limousin