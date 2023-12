Atelier : Grave stylé ton son – Fabrique de concerts interactifs 6 Place Jack London Brest, 4 janvier 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 14:00:00

fin : 2024-01-04 17:00:00

.

Tu as toujours rêvé de jouer dans un groupe ? Participe à un atelier expérimental de bidouille musicale et artistique, avec en final, un surprenant concert ! Une proposition artistique des musiciens Olivier Depoix et Clémentine Page

Informations pratiques :

A partir de 8 ans.

Sur inscription en ligne, sur place, ou par téléphone

.

6 Place Jack London Médiathèque de La Cavale Blanche

Brest 29200 Finistère Bretagne



