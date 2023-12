LES ORIGINES : BACH À L’ORGUE… – CATHÉDRALE DE LA SAINTE TRINITÉ // MA RÉGION VIRTUOSE 6 Place Hardy de Lévaré Laval Catégories d’Évènement: Laval

Début : 2024-01-28 15:30:00

fin : 2024-01-28 Concert « Bach à l’orgue… » à la Cathédrale de la Sainte Trinité de Laval.

Classe d’orgue du Conservatoire de Laval Agglomération

Emmanuel Hocdé direction “Les origines : Bach, père de la musique, ses prédécesseurs et successeurs à l’orgue de la Cathédrale de Laval”

Œuvres de Bach et Böhm Bach et l’orgue, cela semble tellement évident. L’infuence du Cantor de Leipzig s’étend sur plusieurs siècles. Mais il ne faut pas oublier que Bach a aussi réalisé la synthèse de tous les courants musicaux de son temps . • Dimanche 28 janvier – 15h30 – La Cathédrale de la Saint-Trinité

• Durée : 45 min

• Tarif : 2€ EUR.

6 Place Hardy de Lévaré

Laval 53000

