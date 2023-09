Atelier neurographique 6 Place Georges Picard Parthenay, 9 décembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Le dessin neurographique ça vous parle ?

Envie de découvrir…

Jocya sera enchantée de partager ce temps de dessin un peu différent !

Atelier à partir de 9 ans.

Atelier sur inscription, jauge limitée, gratuit.

Samedi 9 décembre de 15h à 16h30, tout public..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:30:00. .

6 Place Georges Picard Médiathèque communautaire – Parthenay

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Are you interested in neurographic drawing?

Would you like to find out more?

Jocya will be delighted to share her time with you!

Workshop for ages 9 and up.

Registration required, limited number of participants, free of charge.

Saturday, December 9, 3 pm to 4:30 pm, open to all.

¿Le interesa el dibujo neurográfico?

¿Quiere saber más?

Jocya estará encantada de compartir esta forma ligeramente diferente de dibujar

A partir de 9 años.

Inscripción obligatoria, número limitado de participantes, gratuito.

Sábado 9 de diciembre, de 15.00 a 16.30 h, abierto al público en general.

Können Sie etwas über neurografisches Zeichnen lernen?

Möchten Sie es entdecken?

Jocya freut sich darauf, mit Ihnen diese etwas andere Art des Zeichnens zu teilen!

Workshop für Kinder ab 9 Jahren.

Workshop nach Anmeldung, begrenzte Teilnehmerzahl, kostenlos.

Samstag, 9. Dezember, 15:00 bis 16:30 Uhr, für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-09-20 par CC Parthenay Gâtine