Conte en musique 6 Place Georges Picard Parthenay, 24 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Spectacle en partenariat avec le Nombril du Monde.

Le Nombril du Monde accueille pendant quelques jours Rachid Baouli pour une formation « Conte et Musique ».

La « sortie de stage » permet aux participants de montrer ce qu’ils ont travaillé pendant ce temps de formation, de se confronter à un public. L’accompagnement musical est assuré par le musicien Manu Domergue.

Vendredi 24 novembre, horaire à confirmer, tout public..

6 Place Georges Picard Médiathèque communautaire – Parthenay

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Show in partnership with Nombril du Monde.

Le Nombril du Monde welcomes Rachid Baouli for a few days of « Storytelling and Music » training.

The « sortie de stage » is an opportunity for participants to show what they have worked on during the training period, and to confront an audience. Musical accompaniment is provided by Manu Domergue.

Friday November 24, time to be confirmed, open to all.

Espectáculo en colaboración con Nombril du Monde.

Le Nombril du Monde recibe a Rachid Baouli para unos días de formación en « Cuentacuentos y música ».

La « salida de taller » ofrece a los participantes la oportunidad de mostrar lo que han estado trabajando durante el periodo de formación y de encontrarse con el público. El acompañamiento musical corre a cargo de Manu Domergue.

Viernes 24 de noviembre, hora por confirmar, abierto a todos.

Aufführung in Partnerschaft mit dem Nombril du Monde.

Der Nombril du Monde empfängt für einige Tage Rachid Baouli für eine Fortbildung « Märchen und Musik ».

Der « sortie de stage » ermöglicht es den Teilnehmern, zu zeigen, was sie während dieser Ausbildungszeit erarbeitet haben, und sich einem Publikum zu stellen. Die musikalische Begleitung wird von dem Musiker Manu Domergue übernommen.

Freitag, 24. November, Uhrzeit wird noch bekannt gegeben, für alle Altersgruppen.

