Les p’tites histoires 6 Place Georges Picard Parthenay, 15 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Un moment de lecture pour écouter les histoires sélectionnées par les bibliothécaires et découvrir des auteurs, des illustrateurs et de nouveaux livres !

De 16h à 16h30 à la médiathèque de Parthenay, les mercredis 18 octobre et 15 novembre

De 3 à 7 ans, accompagné d’un adulte..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 16:30:00. EUR.

6 Place Georges Picard Médiathèque de Parthenay

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Listen to stories selected by librarians and discover new authors, illustrators and books!

From 4pm to 4:30pm at Parthenay mediatheque, Wednesdays October 18 and November 15

Ages 3 to 7, accompanied by an adult.

Una oportunidad para escuchar cuentos seleccionados por los bibliotecarios y descubrir nuevos autores, ilustradores y libros

De 16:00 a 16:30 en la biblioteca multimedia de Parthenay, los miércoles 18 de octubre y 15 de noviembre

De 3 a 7 años, acompañados de un adulto.

Eine Lesezeit, um den von den Bibliothekarinnen ausgewählten Geschichten zu lauschen und Autoren, Illustratoren und neue Bücher zu entdecken!

Von 16:00 bis 16:30 Uhr in der Mediathek von Parthenay, am Mittwoch, den 18. Oktober und 15. November

Von 3 bis 7 Jahren, in Begleitung eines Erwachsenen.

