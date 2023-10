Théâtre d’ombres spécial Halloween 6 Place Georges Picard Parthenay, 27 octobre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

A l’occasion d’Halloween, la médiathèque se pare d’ombres et adapte l’album de Julia Donaldson et Alex Scheffer La sorcière dans les airs.

Une histoire de rencontre et d’amitié entre une sorcière et plusieurs animaux à découvrir dans une forme inédite.

A partir de 3 ans..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

6 Place Georges Picard Médiathèque communautaire – Parthenay

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



For Halloween, the mediatheque is decked out in shadows, adapting Julia Donaldson and Alex Scheffer?s The Witch in the Air.

A story of encounters and friendship between a witch and several animals to be discovered in an original form.

For ages 3 and up.

Para Halloween, la biblioteca multimedia se viste de sombras adaptando el libro de Julia Donaldson y Alex Scheffer La bruja en el aire.

Una historia de encuentros y amistad entre una bruja y varios animales por descubrir de una nueva forma.

A partir de 3 años.

Anlässlich von Halloween hüllt sich die Mediathek in Schatten und adaptiert das Album von Julia Donaldson und Alex Scheffer Die Hexe in der Luft.

Eine Geschichte über die Begegnung und Freundschaft zwischen einer Hexe und mehreren Tieren, die es in einer neuen Form zu entdecken gilt.

Ab 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-05 par CC Parthenay Gâtine